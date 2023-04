Детско състезание за убиване на котки беше спряно в Нова Зеландия

Организаторите на годишен лов бяха критикувани, след като обявиха нова категория за деца за лов на диви котки, които са вредител в Нова Зеландия.

На младежите беше казано да не убиват домашни любимци. Те обаче бяха насърчени да убият, колкото се може повече диви котки за награда от 250 новозеландски долара.

Събитието бе осъдено незабавно от групи за хуманно отношение към животните.

Новозеландското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните заяви, че е облекчено, че „категорията за деца, включваща стрелба по диви котки“ няма да продължи. ОЩЕ: Канадка похарчи 4000 долара за мебели на котките си

