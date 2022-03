Деветима загинали и четирима ранени при удари на руските сили в Чернигов

Още по темата Украйна - четете тук.

"Руски самолети атакуваха две училища в района на Стара Подусивка и частни домове. Спасители работят в района. По данни на службите за спешна помощ 9 души са загинали, а 4 са ранени", заяви губернаторът на Черниговска област Вячеслав Чаус в Telegram.

#Chernigov. The rocket explosion was filmed by the car's dash cam. pic.twitter.com/vhW0U0hgH8