"Диктаторите винаги го осъзнават твърде късно": Путин го е закъсал, генералите не му казват истината

24 април 2026, 19:27 часа 945 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Ясно е, че руснаците са се изчерпали, но се опасявам, че генералите не казват истината на Путин", заяви полският министър на отбраната Радослав Сикорски в интервю за италианския вестник „Кориере дела Сера“. Според него обаче диктаторите винаги го осъзнават твърде късно. "Когато си управлявал автократична власт в продължение на двадесет години, нямаш никой наоколо, който да ти каже истината. Да кажеш на шефа си това, което иска да чуе, е много по-удобно. Така че Путин, който беше добър тактик и реалист, сега е затворник на собствените си нереалистични планове за имперско възстановяване", заяви още Сикорски. 

Предимството на украинците

Според Сикорски украинците са компенсирали по-малкия брой на войските си, като произвели милиони дронове.

"И успяват да предотвратят настъплението на руснаците. Освен това, те извършват дълбоки удари, които увреждат както руската икономика, така и способността ѝ да поддържа война", добави още Сикорски.

Полша е свикнала със заплахите

Руското министерство на отбраната публикува списък с европейски компании, обвинени в сътрудничество с украинската отбранителна промишленост. Четири са италиански, две полски. Бившият президент Дмитрий Медведев ги нарече „легитимни цели“.

„Медведев редовно ни е заплашвал с ядрени атаки, така че това е положителна промяна в позицията му", отговори полският външен министър Радослав Сикорски, който беше на посещение в Рим в сряда.

Деница Китанова Отговорен редактор
Кремъл Полша Владимир Путин Радослав Сикорски война Украйна
