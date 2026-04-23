Путин: Интернетът в Русия ще продължи да бъде блокиран въпреки неудобствата за гражданите (ВИДЕО)

23 април 2026, 17:33 часа 374 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин: Интернетът в Русия ще продължи да бъде блокиран въпреки неудобствата за гражданите (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин за първи път говори публично за мащабното ограничаване на интернета в Русия. На правителствено заседание той заяви, че това се налагало от съображения за сигурност и заради предотвратяването на терористични заплахи. Гарантирането на сигурността на гражданите на страната винаги е приоритет, дори това да означава ограничаване на комуникациите, заяви Путин.

Той призна, че гражданите изпитват "неудобства", но каза, че ако прекъсванията са свързани с предотвратяване на терористични атаки, те ще продължат. И че било невъзможно обществеността да бъде информирана предварително в такива случаи.

Припомняме, че миналия месец мобилният интернет дори в столицата в Москва и във втория по големина руски град Санкт Петербург бе прекъснат почти три седмици, а в останалите части на Русия е редовно блокиран от властите. 

На правителственото заседание Путин същевременно изтъкна, че порталите за държавни услуги, платежните системи, запазването на лекарски прегледи и други важни услуги трябва да могат да работят непрекъснато дори при ограниченията на достъпа до интернет, и нареди да се проучат възможностите за това.

Русия ще защитава националните си интереси в Арктика, заяви още на заседанието Путин. Значението на Северния морски път, преминаващ през Арктика, нараства все повече в контекста на нестабилната обстановка и прекъсването на доставките в Близкия изток, като неговата роля "като най-сигурен, надежден и ефективен маршрут става все по-очевидна", каза той.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин интернет
