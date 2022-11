Дипломат №1 на Естония изпрати на Пригожин белезници за подарък (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера, 24 ноември, Пригожин, който е собственик на частната военна компания "Вагнер", предаде чрез своя адвокат окървавен чук на руски пропагандисти, които се ангажираха той да стигне до Европейския парламент. Показната акция бе в отговор на новината, че в институцията се готвят да обсъждат включването на ЧВК "Вагнер" в списъка на терористичните организации.

Масивният чук не бе случайно избран от Пригожин. Именно с чук бе зверски убит затворникът Евгений Нужин, който бе вербуван от "Вагнер" да воюва в Украйна, а след това се предаде на украинските бойци. След освобождаването му от плен Нужин се върна в Русия, но там бе намерен от вагнеровците и жестоко ликвидиран. Самият Пригожин впоследствие отрече, че "Вагнер" са замесени в убийството и обвини за това ЦРУ.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO