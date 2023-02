"Добре дошъл у дома“: Лидерите на ЕС посрещнаха Зеленски в Брюксел (СНИМКИ)

Зеленски пристигна в седалището на Европейския съюз с президентски самолет заедно с френския си колега Еманюел Макрон. Делегацията беше посрещната лично от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола нарече появата на Володимир Зеленски исторически ден за Европа. "Добре дошъл у дома, добре дошъл в ЕС", написа в Туитър и ръководителят на Европейския съвет Шарл Мишел над снимка, на която стиска ръката на Зеленски.

Welcome to the European Union @ZelenskyyUa ! #SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/s6jrFBnr2X

Welcome home, welcome to the EU @ZelenskyyUA. pic.twitter.com/0Jww2dDKdI