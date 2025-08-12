Крадецът на бус със стока вече е обвиняем

Мъжът, който открадна микробус със стока и беше задържан след гонка на територията на Летище "Васил Левски" – София в понеделник, е с повдигнато обвинение. 37-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност от Софийска районна прокуратура за противозаконно отнемане на товарен автомобил. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж с инициали И.В., съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 8 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.В. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

