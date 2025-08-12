Войната в Украйна:

Националка на България подсили шампиона на Румъния

Волейболистката Дария Иванова премина в шампиона на Румъния при жените Алба Блаж. Това съобщиха от клуба в социалните мрежи. 23-годишната посрещачка, която е част и от националния отбор на България, за последно игра за унгарския Фатум Ниредхаза. Преди това тя защитаваше цветовете на столичните Левски и ЦСКА.

През последните години в тима на Алба Блаж постоянно има присъствие на български волейболистки. Сред тях са Цветелина Заркова, Силвана Чаушева, Славина Колева, Петя Баракова, Мария Каракашева, Лора Китипова, Гергана Кьосева и Моника Кръстева, която бе там през последния сезон.

Бойко Димитров
