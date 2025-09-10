Добри новини около изчезналия сръбски бизон

Бягството на бизона Тайфун от Национален парк "Фрушка гора" в Сърбия завърши успешно, съобщи сръбската медия Blic. Животното беше намерено и върнато в заграждението си.

Ръководството на парка информира, че пожарникарите и компетентните служби непрекъснато са следили движението на силното и диво животно, като са предприели мерки за безопасното му репатриране.

Паркът предварително информира гражданите, че бизонът е на свобода и ги призова да не се приближават до него, ако го видят. Благодарение на добре координирани действия ситуацията приключи без инциденти и Тайфун вече е в безопасност сред останалите животни. ОЩЕ: В България се оглеждаме за черния леопард: В Сърбия избяга бизон (ВИДЕО)