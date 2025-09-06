В България се оглеждаме за черния леопард: В Сърбия избяга бизон (ВИДЕО)

Един от бизоните от Национален парк "Фрушка гора" в Сърбия е успял да избяга от заграждението на резервата, съобщи сръбската медия Blic, която е разполага с неофициална информация за случая.

Работници в парка се опитват да хванат бизона и да го върнат в резервата. Както се вижда от видео, публикувано в социалните мрежи, работниците го примамват с храна, но не е известно дали бизонът е успял да се качи в ремаркето. ОЩЕ: Бизон нападна възрастна жена в САЩ (ВИДЕО)