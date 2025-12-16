Кабинетът подаде оставка:

ЮНЕСКО със сериозно предупреждение: Свободата на изразяване се влошава

16 декември 2025, 08:25 часа 251 прочитания 0 коментара
Организацията на ООН за културата ЮНЕСКО предупреди, че през последните години свободата на изразяване в световен мащаб се е влошила значително, предаде ДПА. Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г., съобщи организацията. Подобен рязък спад е наблюдаван преди само в изключителни времена, като например по време на Първата световна война, периода преди Втората световна война и в разгара на Студената война. Ситуацията се е влошила особено рязко от 2020 г. насам, отбелязва ЮНЕСКО.

Снимка: iStock

Организацията посочва, че индексът е и силен индикатор за това как отслабва свободата на печата. Автоцензурата се е засилила драстично и се превръща в нова норма, докато медийните специалисти все повече избягват чувствителни теми като корупцията, екологичните престъпления и правата на човека, допълва тя.

Ограничения върху медиите

Според ЮНЕСКО са се засилили и ограниченията върху медиите от страна на правителствата, например под формата на цифрово наблюдение. Освен това, законите за клевета, реч на омразата и дезинформация се използват все по-често, за да сплашат или заглушат представители на медиите.

Снимка: iStock

Според организацията Западна Европа и Северна Америка остават регионите с най-добри резултати в световен мащаб, но и в тях има ограничения, особено по отношение на свободата на науката и свободата в културния сектор.

ЮНЕСКО отбелязва, че случващото се отразява по-широки социални тенденции. Според организацията парламентите и съдебната система са отслабени, поляризацията се е засилила, а общественото доверие в информацията е намаляло.

Организацията отбелязва и положителни развития, включително по отношение на международната разследваща журналистика и увеличаването на признатите обществени медии, пише БТА.

