Доживотна присъда за болногледач, убил десетки пациенти със смъртоносна инжекция

05 ноември 2025, 23:26 часа 554 прочитания 0 коментара
Болногледач в Германия получи доживотна присъда за убийство със смъртоносна инжекция на 10 пациенти и опит за убийство на други 27. Обвинението изтъкна, че подсъдимият е прилагал на жертвите си обезболяващи или седативи, за да облекчи работата си през нощта. Говорител на съда в Аахен посочи, че престъплението е особено тежко и шансовете за освобождаване след 15 години са минимални. Толкова е минималното време зад решетките при доживотна присъда в Германия.

Престъпленията са извършени между декември 2023 г. и май миналата година в клиника край Аахен. Присъдата подлежи на обжалване. Следствието проверява и други подозрителни случаи от практиката на сестрата, посочват германски медии. През 2019 година бивша медицинска сестра в Германия беше осъдена доживотна присъда за убийството на 85 пациенти, припомня Ройтерс.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
