Докато руски критични предприятия горят, Путин се кани да нахалства за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Днес ние сме второто най-голямо предприятие за микроелектроника в Русия като обем на продукция. Важно е да се разбере – ако някак изчезнем, цяла гама от военни продукти (за Русия) също ще спре да съществува". Това са не чак толкова отдавна казани думи от Олег Данцев, главен изпълнителен директор на завода "Кремний ЕЛ" в Брянск. Именно той беше буквално размазан с ракети от Украйна. А въпросът кое е първото по големина руско предприятие в сферата получи отговор от украинското специализирано издание Defense Express – това е предприятието "Микрон", намира се в покрайнините на Москва. Нямаме такива възможности за обстрел там, все още, казва многозначително медията – ОЩЕ: ВИДЕО: Куп ракети Storm Shadow "разбомбиха" ключов руски завод. Мерц: Тръмп говори за бърз край с Иран - защо да махаме санкции срещу Русия?

Earlier, the CEO of the same "Kremniy-EL" said that if they "accidentally" disappeared, a whole range of military products would disappear as well.

Well, they won’t disappear "by accident". pic.twitter.com/v3gfxQW0rf — WarTranslated (@wartranslated) March 11, 2026

Междувременно, руското военно министерство опита да омаловажи случилото се – акцентът в информацията на министерството е как има цивилни жертви (общо 7 убити и над 40 ранени). Това обаче изобщо не се споделя от Z-блогърите, които не спират да вилнеят в Телеграм как може толкова важно предприятие да не бъде надлежно защитено, как няма отговори дали всъщност руската ПВО изобщо е свалила някоя от ракетите Storm Shadow, насочени към "Кремний ЕЛ", къде са системите за електронно заглушаване и колко трудно ще бъдат заменени специалистите в предприятието, които са били убити при удара - ОЩЕ: Кремъл: В обстрела на Брянск са участвали британски специалисти

Но "Кремний ЕЛ" не е изключение – тази нощ пожар избухна в металургичното предприятие "Косогорски" в Тула. Няма сигурна информация, че причината е поредна украинска атака с дронове, в сутрешната сводка на руското военно министерство Тула не е посочена като област, която тази нощ е атакувана. Заводът обаче доставя първични метални сплави и феросплави, които се използват в руската военна индустрия – ОЩЕ: Украйна взриви ключов руски петролен терминал, Русия рани 40 украински полицаи с един удар (ВИДЕО)

❗️A fire broke out at the Kosogorsky Metallurgical Plant in Tula, Russia. The plant produces high-purity pig iron and ferromanganese used in manufacturing military equipment and armored vehicles, located adjacent to the Tula Arms Plant and Tulamashzavod. #Russia pic.twitter.com/uH8TabSK7M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

A fire has broken out at the Kosogorie metallurgical plant in Tula, Russia. Contrary to some reports, there are no indications this happened because of Ukrainian attacks. #Russia pic.twitter.com/IQUv0ZXs0d — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

На политическо-дипломатическия фронт обаче Русия става все по-нахална. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от редица руски медии като ТАСС и "Комерсант" например, обяви, че "реалностите от Истанбул" вече не са релевантни. Той имаше предвид пролетта на 2022 година и наглото тогава "предложение" на Русия за Украйна, което фактически беше предложение за капитулация. Оттогава руският диктатор Владимир Путин и цялата му кохорта от лакеи представят това като пропуснат шанс войната отдавна да е приключила – и не просто пропуснат шанс, ами тогавашният британски премир Борис Джонсън и Запада като цяло така направили, че нямало мир. Мир няма, защото Путинова Русия иска Украйна да прави каквото Кремъл каже – руското предложение от пролетта на 2022 година само затвърждаваше този сценарий за бъдещето – ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Сега казаното от Песков се разглежда от руските медии като предпоставка, че Русия ще представи нови искания по темата "Украйна". Какви точно – руските настроения са, че ще се иска още по-беусловна украинска капитулация: американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) дава примери за реакции от Русия в дневния си обзор. Най-общо казано лайтмотивът на реакциите е "да приключим това" - вижте описанието на ISW и оригиналните източници в библиографията на обзора им. На каква база предвид случващото се на фронта и в руския тил?

Същевременно, Латвия почна да слага на границата с Русия "драконови зъби", за да спре евентуално настъпление на руски танкове:

🇱🇻 Latvia has started reinforcing its border with Russia using concrete barriers known as "dragon's teeth" pic.twitter.com/cGKOWBQ88m — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни операции в Украйна остава сравнително ниска на фона на моментите във войната, когато имаше нечувани от Втората световна война пикове. На 11 март съгласно официалните данни на украинския генщаб е имало 128 сблъсъка, с 9 по-малко на дневна база. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 322 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 60 повече на дневна база – второто най-голямо количество за 24 часа в рамките на пълномащабната война. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3956 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 нагоре. Руската армия е използвала цели 9216 FPV дрона, което с около 150 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine's Lasar's Group of the National Guard destroyed a rare 1K148 Yastreb-AV radar deep behind Russian lines in Luhansk region. The Northern Regional SIGINT Center provided the location data, after which Lasar's Group pinpointed the exact position and dispatched heavy bomber… pic.twitter.com/N5TceFl8dr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

24 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, което го прави най-горещото за денонощието. Имало е бойни действия и в Мирноград – за период от около половин месец украинският генщаб казваше, че там няма бойни действия, но в последните няколко дни промяната в сводките е налице. 22 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, като бавно руските части навлизат по-навътре в Константиновка от юг-югоизток. Откъм Часов Яр, Краматорското направление, обаче пак няма нито една руска пехотна атака. 21 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Това са всички направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки за последните 24 часа.

Great video by the 13th Assault Detachment "Rusich", 1194th Motorized Rifle Regiment, 4th MRB showing drone attacks on Ukrainian soldier in parts of Kostyantynivka Russians claim to control and scaring civilians /s



Source: https://t.co/WC7VsZ7xVO pic.twitter.com/NaPhe9NFOk — Audax (@AudaxonX) March 11, 2026

103rd Motorized Rifle Regiment operates in Berestok-Kostyantynivka area and shells interesting positions...



Source: https://t.co/UvY1hCLy1f pic.twitter.com/dxQt0C4kXQ — Audax (@AudaxonX) March 11, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец поглежда към общо 4 зони на фронта и набляга на направлението към Добропиля, северно от Покровск. Там руснаците са принудени да ограничат мащаба на атаките си от изток на запад (51-ва общовойскова руска армия), защото на преден план излизат частите на Втора общовойскова руска армия, които атакуват от юг на север, откъм Гришино и Родинско към Билецко. 51-ва армия понесе значителни загуби и сега активно се бие само по линиите Родинско – Шевченко и Сухецко – Билицко, за да е максимално близо до частите на Втора армия. А по линията Дорожно - Нови Донбас, Ново Шахово – Вилно почти няма руски атаки, твърди Машовец. Откъм Гришино обаче руските части имат успех при Новоолександровка – Гришино е в руски ръце и руските войници приближават от изток и юг Новоолександровка. Непосредствената руска цел е линията Новогришино - Черниговка - Шевченко. Но всичко това означава, че руснаците вече не могат да атакуват и пробият едновременно от юг на север и от изток на запад към Добропиля, а трябва да действат стъпка по стъпка – и това поставя въпросът дали в крайна сметка ще има руски щурм, тъй като Добропиля е най-крайната точка на запад в крепостния пояс пред агломерацията Славянск – Краматорск, а Константиновка е по-важен град, за да може да се осигурят условия за руско настъпление към Славянск и Краматорск. Превземането на Добропиля ще отнеме време и ресурси, а времето е нещо, което руснаците нямат, ако ще изпълняват голямата цел през тази година да превземат и Славянск, и Краматорск, заключва Константин Машовец.

"Врагът се оплаква в радиопрехващания за напълно унищожена логистика в направленията към Покровск и Добропиля. Силите за специално операции на ВСУ направиха така, че е почти невъзможно да се придвижат тежки бронирани машини и автомобили на 10-15 км от най-предните вражески позиции. Поради това активността на щурмовите операции в направленията значително намаля", пише в своя публикация украинският военен телеграм канал "Офицер", визирайки отличната работа с дронове на украинците.

Разширихме зоната си на контрол в Гришино, но настъплението е трудно поради проблеми със снабдяването, признава руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар".

A single Ukrainian infantryman fought off a Russian assault team consisting of a PKM machine gunner and a cover rifleman north of Pokrovsk, with infantry and drones of the 155th Mechanized Brigade and 425th Skela Assault Battalion defending Hryshyne. #Ukraine pic.twitter.com/4yETJROHWA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

При Купянск промяна няма, подчертава Машовец, като отчита точно както ден след ден прави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", че от юг Купянск-Узловой си остава в украински ръце и руската цел да се ликвидира украинския плацдарм през река Оскол в района още не е постигната. Спрян е и руският напредък северно от Купянск, по жп линията от мининаправлението Степова Новоселка – Пищане. А в самия Купянск, в северните и източните покрайнини няма съществени промени на позициите – при Лицей № 7, стадион "Оскол", Млечноконсервния завод и търговския център "Амбар", допълва картината Машовец.

За Южнослобожанското направление украинският военен експерт е категоричен – руското настъпление там е спряно, като става въпрос за руските опити за напредък по река Северски Донец, при линията Синелниково – Семиновка. Руските части все още не могат да напреднат от страната на Вовчанск и в югоизточна посока, тъй като са принудени да продължат да водят ожесточени боеве с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в югоизточните покрайнини на града, където още има няколко украински позиции, добавя той.

За Суми оценката на Машовец е, че руски части се мъчат да се задържат близо до линията на селата Покровка, Попивка, Високо, Грабовско т.е. дълбочината на руския напредък е в рамките на 1-2 километра от границата. Основните боеве иначе са при Юнаковка и Кондратовка, където руският напредък е от 10-тина километра.

ОЩЕ: Украйна пали и взривява един след друг най-важните заводи за руската военна машина (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ отново Руската федерация, за втори пореден път, е изстреляла под 100 далекобойни дрона по цели в Украйна – 94, след като предишната нощ бяха 99. От изстреляните сега 60 са били клас "Шахед", съгласно сводката на украинските ВВС. Общо свалените далекобойни руски дронове за нощта са 77 – на 11 места са нанесени удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни летателни апарати. Като следствие на руските обстрели, украинската спешна служба съобщава за загинало 16-годишно момиче в Черниговска област, а родителите ѝ са приети в болница. Пожари са избухнали в къщата им и в пристройка към нея. В град Запорожие са ранени 12 души, 8 са приети в болница, като от ранените 4 са деца. В Харковска област има няколко поразени жилищни сгради и ранена жена, украинската спешна служба съобщава и за повторни руски удари с дронове по места, на които са дошли спасителни екипи, за да оказват помощ. В Никопол, Днепропетровска област, удари и щети са понесли индустриални обекти и жилищни сгради, има двама ранени.