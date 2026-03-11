Изстрелването на ракети "Storm Shadow" от Украйна срещу руския град Брянск не би било възможно без участието на британски специалисти. Това заяви днес, 11 март, прессекретарят на Владимир Путин Дмитрий Песков. "Напълно осъзнаваме това, добре го осъзнаваме и, разбира се, го вземаме предвид", каза Песков. И допълни, че специалната военна операция (т.е. войната на Русия срещу Украйна, казано на нормален език) се провеждала точно за да се предотвратят "по-нататъшни варварски действия като тази атака". (Тук наистина човек може да се обърка, но този нонсенс е нещо толкова обичайно за Кремъл, че отдавна не прави впечатление. Неща като причина и следствие нямат особено значение за обитателите му, а вероятно и средностатистическият руски потребител, за когото са предназначени тези изявления, също не желае да прави разлика.)

На 10 март имаше украинска ракетна атака срещу завода за микроелектроника "Кремний Ел" в Брянск. Руските власти съобщават, че са изстреляни седем крилати ракети "Storm Shadow", според последни данни броят на загиналите вече е седем души, а 42-ма са ранени, от които трима - тежко. Украйна атакува с ракети важен за военната машина на Путин завод (ВИДЕО)

Руските власти съобщиха, че е образувано наказателно дело за тероризъм. Следственият комитет на Русия заяви, че атаката е извършена с участието на Главно разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна.

Атаката срещу Брянск е най-големият удар на украинските въоръжени сили на руска територия, заяви днес в свой анализ Иля Абишев, военен наблюдател за руската редакция на BBC. Седем ракети удариха завода "Кремний Ел", който произвежда полупроводникови устройства за ракетната индустрия. Пет от тях са поразили една от основните сгради на завода, а други две са ударили други производствени сгради.

За такъв удар украинските военновъздушни сили е трябвало да използват поне един ескадрон модернизирани бомбардировачи Су-24, по четири самолета, всеки от които може да носи по две ракети "Storm Shadow". Отделно, ракетният удар е бил предшестван от въздушен удар на стотици украински дронове – тактика, която използва и руската армия за поразяване на тилови цели в Украйна. Дроновете претоварват системата за противовъздушна отбрана, отклонявайки я към по-малко опасни цели и принуждавайки я да изразходва боеприпасите си.

