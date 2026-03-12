Украйна взриви ключов руски петролен терминал, Русия рани 40 украински полицаи с един удар (ВИДЕО)

Макар вече пета година дроновете да са еталон за новия начин на водене на война, САЩ и Израел го разбраха чак след като почнаха да го изпитват на гърба си. А междувременно тези, които направиха дроновете незаменимо оръжие - Украйна и Русия, продължават да го използват и да си нанасят тежки удари.

И тази нощ - Украйна порази нов руски петролен терминал. Става въпрос за "Тихорецк-Нафта" - видеокадри от мястото на събитието показват как той гори. Геолокализация на кадри направи опозиционният руски информационен телеграм канал ASTRA:

В нощта на 12 март жители на Тихорецк и околностите в Краснодарския край съобщиха за множество експлозии и последвал пожар. Пожарът е възникнал в резервоари за съхранение в местна петролна база, която е част от товарната база на "Тихорецк-Нафта" ООД. Видеото, което ASTRA геолокализира, е заснето на магистрала Р-217 "Кавказ". "Кадрите показват два източника на пожари", гласи заключението.

Още: Путин каза, Украйна изпълнява: Русия се оплака от атаки срещу "Турски поток" и "Син поток"

Петролният хъб "Тихорецк" е един от най-големите центрове за претоварване на петрол в Южна Русия. Той се намира в Краснодарския край и се управлява от "Тихорецк-Нафта" ООД, дъщерно дружество на 'Транснефт".

Русия отговори

Същевременно, Русия обстреля полицейски участък в Шостка, Сумска област, ранявайки най-малко 22 полицаи. Информацията потвърди украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Сградата на районното полицейско управление в Шостка е била атакувана сутринта на 11 март, съобщават РБК-Украйна и Интерфакс-Украйна. Клименко заяви на брифинг, че сградата е разрушена и че "повече от 22 служители са ранени". Впоследствие обаче стана ясно, че ранените служители на реда са повече - над 40, предаде ZN.ua, позовавайки се на нова информация от пресслужбата на Клименко, която излезе снощи към 21:30 часа.

Още: Украйна удари ПВО и важни складове на руската армия, 24-часова атака с дронове срещу Сочи (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив