Новата македонска афера за подслушването: Силяновска я следи зорко

Така наречената афера с незаконното подслушване в Република Северна Македония продължава, а с нея и дебатите сред македонските политици. Оказва се обаче, че тя е зорко следена от македонския президент Гордана Силяновска - Давкова, която бе категорична, че "в никакъв случай няма да позволи да бъдат подкопани основите на вътрешната и външната сигурност на Северна Македония, защото доверието в системата за сигурност е основата на всяка държава“, предаде македонския филиал на "Дойче веле".

В изявление пред „Слободен печат“ Силяновска - Давкова заяви, че системата за сигурност не е арена за партийни разправии или партийни агентури.

Припомняме, че наскоро се появи инфорамция, че Националната служба по сигурността е подслушвала настоящия премиер и семейството му, както и други политици, прокурори, журналисти, бизнесмени, в периода от 2019 до 2024 г.

Припомняме, че премиерът Христиан Мицковски наскоро изрази подозрение, че и децата му са били следени, поради което поиска отговорност за незаконното следене. Опозиционната СДСМ обаче призова за разсекретяване на документите, за да се разкрие истината за случая.

Тече проверка

Парламентарната комисия за надзор върху работата на Агенцията за национална сигурност и Агенцията за борба с корупцията проверява помещенията на тези органи от два дни, а за това е уведомена и Главната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията (ГОПК), която вече е образувала процедура по предварително разследване.

Припомняме, че преди години в югозападната ни съседка отново имаше сериозна афера със записи.

Припомняме, че преди 10 години изтекоха записи с тогавашния премиер Никола Груевски, които го уличаваха в престъпни действия и които го принудиха да се оттегли от премиерския пост през 2016 година.

По-късно нови записите за Груевски разпространиха от СДСМ.