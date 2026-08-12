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Дрон удари граничен пункт между Беларус и Русия: Откъде е изстрелян?

12 август 2026, 0:47 часа 1841 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Дрон удари граничен пункт между Беларус и Русия: Откъде е изстрелян?

Дрон удари пропускателен пункт на границата между Беларус и Русия. Според беларуското издание Flagstock, два камиона са пламнали след удар с безпилотен апарат върху пропускателния пункт „Красний Камен“. Пунктът е временно затворен.

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Беларуските погранични власти не са коментирали инцидента и остава неясно кому принадлежат дроновете.

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Беларус Русия дронове война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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