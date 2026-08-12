Дрон удари граничен пункт между Беларус и Русия: Откъде е изстрелян?

Дрон удари пропускателен пункт на границата между Беларус и Русия. Според беларуското издание Flagstock, два камиона са пламнали след удар с безпилотен апарат върху пропускателния пункт „Красний Камен“. Пунктът е временно затворен.

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Беларуските погранични власти не са коментирали инцидента и остава неясно кому принадлежат дроновете.

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