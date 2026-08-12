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Румъния унищожи два дрона до важна газова платформа в Черно море (ВИДЕО)

12 август 2026, 1:33 часа 335 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Румъния унищожи два дрона до важна газова платформа в Черно море (ВИДЕО)

Румънски военни водолази са унищожили два руски дрона тип „Гербера“, открити да се носят в изключителната икономическа зона на страната в Черно море, близо до офшорния газов проект „Нептун Дийп“. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния Раду Мирутa във вторник, предаде Reuters.

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Дроновете са били забелязани от цивилен плавателен съд, който е работил в района на газовото находище. По думите на Мирутa произходът им не е установен, но Украйна е потвърдила, че апаратите не са част от нейните сили. „За безопасността на корабоплавателния маршрут и на работите, извършвани около платформата, беше взето решение за контролирано унищожаване чрез детонация“, заяви министърът.

Румъния, която е член на НАТО и има 614-километрова сухопътна граница с Украйна, многократно е ставала свидетел на нарушения на въздушното ѝ пространство от руски дронове през последните четири години. В Черно море са регистрирани и случаи на плаващи мини, които застрашават ключови търговски и енергийни маршрути.

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През юли румънски изтребители F-16 свалиха три руски дрона, нарушили въздушното пространство на страната в рамките на три последователни дни. Това се случи след десетки подобни инциденти от началото на руската инвазия в Украйна.

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Румъния, България и Турция, които са трите страни от НАТО с излаз на Черно море, са неутрализирали повече от 150 мини, носещи се по важни морски маршрути. През юли трите държави се договориха да разширят съвместната си оперативна група, която извършва действия по обезвреждане на плаващи мини, така че тя да включва и мисии за защита на критична инфраструктура. И трите държави имат проекти за проучване или добив на природен газ в Черно море.

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Румъния Черно море дрон
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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