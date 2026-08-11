Бивш председател на върховния съд е новият президент на Унгария, след като Мадяр изгони съюзник на Орбан

Във вторник, 11 август, унгарският парламент избра за следващ президент на страната Андраш Бака. Той е бивш председател на Върховния съд. Сега изборът му от законодателния орган, който е под пълния контрол на новите управляващи от центристката партия "Тиса", е символична стъпка в усилията на министър-председателя Петер Мадяр да разбие крепостите на властта на бившия премиер Виктор Орбан. Членовете на опозиционната партия „Фидес“ на доскорошния лидер не взеха участие в гласуването.

Как Унгария принуди доскорошния президент да напусне

През юли унгарският парламент прие конституционна поправка, която предвиждаше предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Сульок. Премиерът Петер Мадяр предупреди, че ако Сульок откаже да подпише и вместо това „се подчини на мафиотския си бос Виктор Орбан“, ще инициира процедура по импийчмънт срещу него.

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В крайна сметка президентът, считан за лоялист от лагера на Орбан, се съгласи да се оттегли от поста си, като подписа поправката към Конституцията, с която президентският му мандат приключи.

Снимка: Андраш Бака, Getty Images

След това Петер Мадяр предложи за президент шахматната гросмайсторка Юдит Полгар, но тя отклони предложението, след което премиерът на Унгария публично трябваше да се извинява, че е прибързал: Президент на Унгария? Легендата Юдит Полгар отговори на предложението.

През юни партията на Мадяр „Тиса“ прокара и промяна в Конституцията, която ограничава възможността едно лице да заема премиерския пост до осем години. Това практически забранява на Орбан да се върне на позицията, която заемаше между 1998 и 2002 и между 2010 и 2026 г.

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