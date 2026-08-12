Швеция призовава рекорден брой младежи в армията си (ВИДЕО)

Швеция призовава рекордно голям брой младежи на военна служба. Повече от 9000 млади мъже и жени се очаква да започнат службата си през 2026/27 г. Това е най-високият брой от десетилетия, съобщава Reuters.

⚡️Sweden is calling up a record number of young people for military service



More than 9,000 young men and women are expected to begin their service in 2026/27 — the highest number in decades, Reuters reports.



The first hundreds of new recruits have already arrived for training… pic.twitter.com/DCatmuzzzw — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026

Първите нови новобранци вече са пристигнали за обучение извън Стокхолм. Швеция призовава рекордно голям брой новобранци, за да засили защитата на страната. Според наблюдатели, причината за това е в руската заплаха. Припомняме, че наскоро американското разузнаване предупреди, че още тази есен Москва може да опита да изпробва решимостта на страните от НАТО, като организира инвазия в член на Алианса.

Стокхолм дълги години отказваше да се присъедини към НАТО. Заедно с Финландия, Швеция остана неутрална дори в годините на Студената война. Двете скандинавски държави обаче промениха рязко решението си след руската инвазия в Украйна и постъпиха в Алианса.