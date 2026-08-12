Спорт:

Швеция призовава рекорден брой младежи в армията си (ВИДЕО)

12 август 2026, 1:17 часа 383 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Facebook/45 окрема артилерійська бригада
Швеция призовава рекорден брой младежи в армията си (ВИДЕО)

Швеция призовава рекордно голям брой младежи на военна служба.  Повече от 9000 млади мъже и жени се очаква да започнат службата си през 2026/27 г. Това е най-високият брой от десетилетия, съобщава Reuters.

Първите нови новобранци вече са пристигнали за обучение извън Стокхолм. Швеция призовава рекордно голям брой новобранци, за да засили защитата на страната. Според наблюдатели, причината за това е в руската заплаха. Припомняме, че наскоро американското разузнаване предупреди, че още тази есен Москва може да опита да изпробва решимостта на страните от НАТО, като организира инвазия в член на Алианса. 

Стокхолм дълги години отказваше да се присъедини към НАТО. Заедно с Финландия, Швеция остана неутрална дори в годините на Студената война. Двете скандинавски държави обаче промениха рязко решението си след руската инвазия в Украйна и постъпиха в Алианса.

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Швеция НАТО военна служба война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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