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Украйна е предала на САЩ предложения за план за прекратяване на войната (ВИДЕО)

12 август 2026, 2:01 часа 1290 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Украйна е предала на САЩ предложения за план за прекратяване на войната (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски каза във вечерното си видео обръщение, че Украйна е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война с Русия, съобщиха Укринформ и Ройтерс.

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„Предадохме нашите предложения на американската страна. А Съединените щати могат да помогнат за укрепването на нашата отбрана, преди всичко в областта на противовъздушната отбрана, и да окажат натиск върху Русия, така че плановете ѝ да се променят - да се подготви за прекратяване на войната, вместо да я удължава“, заяви Зеленски.

Руснаците подготвят мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента, каза още президентът на Украйна. По данни на украинското военно разузнаване в плановете на Путин е да се създаде впечатлението, че руснаците сякаш подкрепят войната, тъй като всички допуснати до изборите партии се обявяват против мира.

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"Имаше доклад от Военното разузнаване – Олег Ивашченко, относно подготовката на Русия за мобилизация. Всичко се потвърждава от вътрешни руски документи – те я подготвят за есента, веднага след инсценираните парламентарни избори. Планът на Путин не е особено сложен. Той иска да създаде впечатлението, че руснаците уж подкрепят войната – всяка партия, на която все още е позволено да се кандидатира, по един или друг начин е против мира. А след така наречените избори той планира допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината, плюс още толкова през следващата година. Това ще бъде в допълнение към набирането, което се опитват да осъществят чрез договорно записване", обяви Зеленски.

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Зеленски съобщи, че в Украйна тече подготовка за максимално затрудняване на Русия да реализира тези планове, във връзка с което украинското разузнаване и специалните служби са получили съответните задачи. "Ние се подготвяме за нашите собствени активни операции – за да затрудним максимално Русия да осъществи такива планове. Възложих съответните задачи на нашите разузнавателни агенции и на украинските специални служби", заяви украинският президент.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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