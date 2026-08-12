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Два кораба, превозващи над 200 пътници, се блъснаха в Йонийско море

12 август 2026, 1:52 часа 1188 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Два кораба, превозващи над 200 пътници, се блъснаха в Йонийско море

Два туристически кораба, превозващи над 200 пътници, са се сблъскали в Йонийско море, съобщават гръцките медии. Инцидентът е станал по-рано днес в района на остров Антипаксос. Не се съобщава за пострадали. Единият от корабите е превозвал 203 души, съобщава телевизия „Скай“. Според наличната към момента информация никой от пътуващите на борда не е пострадал.

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Плавателният съд е насочен към остров Корфу и е съпроводен от кораба на бреговата охрана. Вторият кораб, който е участвал в инцидента, е бил малък плавателен съд с десет души на борда, съобщава телевизия ЕРТ. Трима души, пътували на него, са прегледани в медицинския център на остров Паксос. За момента няма информация каква е причината за сблъсъка, предава БТА.

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Кораби Гърция Йонийско море катастрофа
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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