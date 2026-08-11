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"Най-умната ракета в света": Румъния за първи път тества ракетата "Сахара"

11 август 2026, 17:03 часа 1179 прочитания 1 коментар
Снимка: принтскрийн/Х
"Най-умната ракета в света": Румъния за първи път тества ракетата "Сахара"

В Румъния завършиха успешно първите тестове на крилатата ракета Sahara. Заради използването на изкуствен интелект в нея и други технологични решения разработчиците казват, че тя ще бъде "най-умната" крилата ракета. Предстои и следващият етап, в който бъдещата й версия ще бъде и с много по-голям обсег. 

Както отбелязва Defense Express, Sahara може да се използва за унищожаване на различни военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, складове за боеприпаси и гориво, комуникационно оборудване и други обекти.  

Една от уникалните характеристики на Sahara е относително малката ѝ бойна глава. Тя обаче не е уникална за този клас оръжия. Например, американската Red Wolf може да носи до 10 кг взривни вещества, докато вариантът Barracuda има бойна глава с тегло приблизително 18 кг. 

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В същото време разработчиците на Sahara обявиха планове да увеличат обсега й от 500-600 км в сегашната версия до 900-1100 км в бъдещата версия. Това предполага, че следващите версии ще бъдат оборудвани и с по-мощна бойна глава. 

Разработчиците поставят особен акцент върху технологиите за изкуствен интелект. Ракетата е оборудвана със системата Nemesis AI, която според Defense Express е проектирана да осигури бърза адаптация към полетни мисии и да подобри устойчивостта на сателитната навигационна система срещу заглушаване.

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Румъния крилати ракети крилата ракета
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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