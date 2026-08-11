Експерт с предупреждение: Закъсняваме с 15 години със защитата от дронове

България закъснява с около 15 години в изграждането на способности за противодействие на дронове. Това заяви в „Интервюто на деня“ по bTV проф. Румен Кънчев, бивш заместник-министър на отбраната. По думите му страната ни трябва спешно да осъзнае, че начинът, по който се водят съвременните войни, се променя радикално. Коментарът му идва на фона на поредния взрив в оръжеен завод у нас и на инцидента с дрон край българо-румънската граница.

Относно взрива в завод „Емко“ на Емилиян Гебрев край Белица, проф. Кънчев заяви, че все още е рано да се правят категорични заключения за причините за инцидента, тъй като разследването тепърва започва. Той посочи, че според информацията от директора на завода системата за видеонаблюдение е изправна и записите могат да дадат база за установяване на причините.

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„Той каза, че това са снаряди, които са съхранявали отделно от зарядите. Снарядите се съхраняват в едни кутии, а зарядът, което е барутът, се слага в други кутии. Така че вероятно може да е запалена кутия със заряди“, обясни проф. Кънчев.

По думите му причините могат да бъдат различни – от човешка грешка до външна намеса или действия на конкурент. Той постави под въпрос и бързината, с която беше отхвърлена версията за външна намеса. „Очевидно вече нашата система за външна намеса действа страхотно, след като на втората минута вече вътрешният министър знае каква е причината и че външна намеса няма“, коментира проф. Кънчев. Според него е възможно инцидентът край Белица да бъде разглеждан и в по-широк контекст, но за това са необходими доказателства.

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Проф. Кънчев припомни, че оръжейната промишленост на България има важна роля за доставките на боеприпаси за Украйна. „Самите украинци не го крият, особено на по-високите нива, че България, така да се каже, едва не ги е спасила в първите месеци на войната, доставяйки им тези оръжия – снаряди за 122 и 152 мм гаубици, които тук се произвеждат“, каза той.

Проф. Кънчев предупреди, че България се намира в сложна ситуация заради конфликтите в близост до страната. „Имам такова усещане – възможно е да не съм прав, даже е добре да не съм прав – че те някак си все още си мислят, че не сме във война, че няма война около нас, че нещата са така спокойни“, заяви той.

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По думите му обаче ситуацията е различна. „На 2100 км е Иран, имаме сериозен конфликт. Освен това Иран има сериозни балистични ракети, които могат да достигнат нашата територия. От другата страна, на 500-800 км, е другият военен конфликт, така че ние се намираме в изключително тежка ситуация“, каза проф. Кънчев, като подчерта, че в подобна ситуация се намира целият източен фланг на НАТО.

Според проф. Кънчев българското правителство се опитва да води сложна политика, която едновременно да е в интерес на България, Европейския съюз и НАТО, но и да не дразни Русия. По думите му тази политика може да създава хаос, когато се изпълнява от неопитни хора. Той даде като примери позициите на България относно „Коалицията на желаещите“ и участието в изграждането на интегрирана противоракетна система за Европа.

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В разговора беше поставен и въпросът доколко България е подготвена за заплахите от дронове. „Закъсняваме с 15 години. Според мен отдавна трябваше да бъде засечен проблемът с дроновете“, категоричен беше той.

Според него съвременните конфликти показват, че традиционните представи за войната вече не са достатъчни и България трябва да се адаптира към новите заплахи.

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