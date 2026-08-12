Ниското ниво на водата в река Дунав блокира круизни кораби във Виена

Нивото на река Дунав в Австрия продължава да е ниско заради липсата на валежи и високите температури. Това се отразява и на международните речни круизи. В момента във Виена се намират 23 речни круизни кораба. Подобен брой не е необичаен за летния сезон, но корабите остават в пристанището значително по-дълго от обикновено, съобщиха от „Вин Холдинг“ (Wien Holding) в отговор на запитване на австрийската новинарска агенция АПА, предаде австрийската обществена медия ОРФ.

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В района на един от виенските мостове над Дунав има 12 места за акостиране, управлявани от „Донаураум Вин“ (Donauraum Wien) – дружество, което е част от „Вин Холдинг“. На повечето места могат да акостират по три пътнически кораба един до друг, което позволява едновременното обслужване на най-много 27 големи круизни кораба.

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За много от пътническите кораби Виена в момента е крайна точка на пътуването, тъй като ниското ниво на реката не им позволява да продължат на изток. Липсата на корабите, които не могат да достигнат Виена, се компенсира от присъствието на онези, които не могат да отплават от австрийската столица, предаде БТА.

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Според австрийското дружество за управление на водните пътища „Виадонау“ (viadonau), което е към Министерството на иновациите, мобилността и инфраструктурата, няма да бъде въведена официална забрана за корабоплаване по Дунав заради ниското ниво на водата. Решението по този въпрос е от компетентността на министерството. Досега забрани за корабоплаване са били налагани само при високи води и наводнения.

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