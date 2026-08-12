Тръмп: Държавата вече няма да поема разноските по смяната на пола за непълнолетни

Здравната система на САЩ Medicaid вече няма да финансира операции за промяна на пола и хормони за непълнолетни. Това съобщи американкият президент Доналд Тръмп в своята собствена мрежа Thuth Social.

Ето какво написа Тръмп:

„Днес, по мое указание, д-р Мехмет Оз обяви, че „Медикейд“ вече няма да финансира операции за промяна на пола и хормонално лечение за непълнолетни. Няма да плащаме, за да подлагаме нашите невинни деца на тези варварски операции и практики, които причиняват невъобразима и необратима вреда на младите им тела. Благодарение на твърдата ни позиция и натиска, който упражнявахме по този въпрос през последната година и половина, десетки американски болници вече прекратиха така наречената „грижа за утвърждаване на пола“ и очакваме много други да последват примера им.

Само си представете колко млади, невинни и може би объркани деца ще бъдат спасени! Докато Демократическата партия иска децата ви да могат да си отрежат репродуктивните органи, преди да навършат възрастта за гласуване, президентът Доналд Дж. Тръмп (АЗ!) и Републиканската партия казват, че това е абсурд, и ние ще защитим децата на Америка. Моля, имайте това предвид, когато гласувате на междинните избори през ноември.