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Огромен пожар изпепели над 500 декара в Пловдивско (СНИМКИ)

11 август 2026, 23:32 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: РД ПБЗН - Пловдив
Огромен пожар изпепели над 500 декара в Пловдивско (СНИМКИ)

Терен от над 500 дка е изпепелен след пожар над Куклен днес. Огънят е засегнал площи, които не са били залесени, съобщават от Пожарната в Пловдив.

В гасителните действия са участвали 9 противопожарни автомобила, както и два екипа на ДГС- Пловдив и ДГС- Асеновград. Теренът, димът и високите температури направиха работата на огнеборците днес изключително тежка.

„500 декара, превърнати в пепел. Часове битка, за да не бъде позволено на огъня да вземе още. Респект към всички, които бяха там. Тази нощ три екипа остават на дежурство“, съобщиха от РД ПБЗН – Пловдив.

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Куклен пожар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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