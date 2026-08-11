Огромен пожар изпепели над 500 декара в Пловдивско (СНИМКИ)

Терен от над 500 дка е изпепелен след пожар над Куклен днес. Огънят е засегнал площи, които не са били залесени, съобщават от Пожарната в Пловдив.

В гасителните действия са участвали 9 противопожарни автомобила, както и два екипа на ДГС- Пловдив и ДГС- Асеновград. Теренът, димът и високите температури направиха работата на огнеборците днес изключително тежка.

„500 декара, превърнати в пепел. Часове битка, за да не бъде позволено на огъня да вземе още. Респект към всички, които бяха там. Тази нощ три екипа остават на дежурство“, съобщиха от РД ПБЗН – Пловдив.