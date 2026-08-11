"Пием собствената си урина, лъжат, че ни доставят храна и вода": Украински военни се оплакаха, че са изолирани на фронта (ВИДЕО)

Украински войници от подразделение, което се сражава в сектора на Запорожка област, се оплакаха публично, че не разполагат с храна и вода, твърдейки, че дори пиели собствената си урина. "На нашите близки и на командването на батальона ни казваха, че сме снабдени с всичко и имаме всичко необходимо. Но това не е така. Предвид ситуацията, за да поддържаме силите си, пием собствената си урина и чакаме да ни хвърлят поне нещо", твърдят те в разпространявано в социалните мрежи видео.

Останали са изолирани

Войниците се обърнаха към своето командване, обществеността и военното ръководство, като заявиха, че тяхната част е останала изолирана поради интензивен руски обстрел с дронове и артилерия. Обещаните доставки с дронове не са успели да ги достигнат до тях.

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Ukrainian soldiers on the Zaporizhzhia front:



Our relatives and our battalion command were being told that we are provided with everything and have everything we need. But this is not the case.



Given the situation, to sustain our bodies, we are drinking our own urine and… pic.twitter.com/okf5Na1P27 — Clash Report (@clashreport) August 11, 2026

"Нашата система Starlink беше унищожена и поддържахме връзка само по радио. Казаха ни, че има резервни и основни позиции и че те са готови за завземане. Казаха ни, че снабдяването и логистиката са добре организирани и че доставят всичко на всички чрез дронове. Това също не е вярно", оплакват се украинските военни, става ясно от кадри, разпространени от турската платформа за следене на военни конфликти Clash Report.

Твърденията им не могат да бъдат потвърдени по независим път.

Видеообръщението е заснето директно от украински войници на фронтовата линия в Запорожкия сектор. Видеото беше широко разпространено в украинските канали в Telegram, включително канали за военна информация и мрежи за подкрепа на войниците, и по-късно беше подето също от OSINT-канали.

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