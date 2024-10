Дронът срещу университета "Путин" в Чечения е заради кръвна вражда на Кадиров: Украински прочит (ВИДЕО)

"Помним, че Кадиров декларира вендета срещу "враговете" си от Дагестан. Така че това най-вероятно е послание към него". Това заяви говорителят на украинското военно командване "Юг" Серхий Братчук, визирайки удара с дрон срещу университета на чеченските специални сили "Путин": Дрон атакува университета на специалните сили "Путин" в Чечения (СНИМКА).

Припомняме, че чеченският лидер Рамзан Кадиров обяви кръвна вражда заради случая в главния офис на най-големия руски онлайн търговец Wildberries. Търговската война за компанията се вихри между основателката на компанията Татяна Ким и бившият ѝ съпруг Владислав Бакалчук. Кадиров застана на страната на Бакалчук, след като Ким многократно показа доказателства, че той няма право да претендира за дял в компанията: Кадиров обяви "кръвна вражда" на руски депутати и сенатори, поръчали убийството му (ВИДЕО)

"Това е черен знак - Кадиров да знае, че е наблюдаван и се помни какво е направил. Ударът от военна гледна точка е с малко значение - украинската армия е съсредоточена върху сериозни руски военни цели. А чеченският отряд "Ахмат" е известен с това, че не може да бъде намерен нито от своите, нито от чуждите. Кадировците редовно са част от "запаса" от военнопленници и това е по-важно за украинската армия", подчерта Братчук, според който дронът, използван за удара, е дагестанска собственост.

Братчук се подигра и, че Украйна не иска да плаши с удари с дронове бъдещите кадировци да идват на фронта и да падат в плен.

