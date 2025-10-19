Войната в Украйна:

Дръзкият обир на Лувъра: Крадците са пропуснали нещо безценно (ВИДЕО)

19 октомври 2025, 22:18 часа 753 прочитания 0 коментара
Френската телевизия BFMTV публикува кадри на един от заподозрените, за които се смята, че са виновни за дръзкия обир на бижута от галерия "Аполон" в Лувъра. Заподозреният е бил облечен с жълта предпазна жилетка - Още: Обир в Лувъра: Откраднаха бижутата на Наполеон (ВИДЕО)

В момента в галерията работят съдебни експерти. Крадците все още не са открити. По-рано беше съобщено, че полицията е открила предмети, използвани от крадците по време на обира. Те включват две мелнички, газова горелка, контейнер с бензин, ръкавици, радио и одеяло.

Дотук се казва, че четирима души са участвали в обира. Двама от тях са били облечени като работници, а други двама са пристигнали на скутери и са помогнали за успешното бягство на колегите си, според Le Parisien. Крадците са използвали стълба, за да стигнат до втория етаж на Лувъра през прозорец.

Обобщението - според френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес, извършителите са влезли в музея през прозорец, като са разрязали стъклото с ъглошлайф и са използвали стълба, монтирана на работна платформа. По време на бягството един от престъпниците е изпуснал жълта жилетка, което е помогнало на полицията. Престъпниците са действали с висока степен на подготовка и бързина. Обирът е извършен гладко в рамките на няколко минути.

Девет от 23-те предмета от колекцията бижута на Наполеон са били откраднати, но крадците са пропуснали най-големия диамант в колекцията и един от най-известните в света - "Регент". Той тежи над 140 карата. Освен това, френската полиция е намерила диамантена корона, открадната от грабителите - близо до музея, счупена. Тя е била на императрица Евгения – съпруга на Наполеон III, украсена със златни орли и инкрустирана с 1 354 диаманта и 56 изумруда.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
