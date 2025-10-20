Кризата в Ливърпул се задълбочава: такива резултати не е имало от над 10 години

Кризата в Ливърпул се задълбочи още повече след загубата от Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“. Мачът беше от осмия кръг на Висшата лига и мърсисайдци претърпяха поражение с 1:2 от големия си съперник. Брайън Мбемо откри още във втората минута. Коди Гакпо изравни в 78-мата, но пропуски на нидерландеца и на звездата Салах дадоха възможност на Ман Юнайтед да спечели. Хари Магуайър вкара фаталното за Ливърпул попадение с глава в 84-тата минута.

Ливърпул се клатеше още от началото на сезона

Играта на Ливърпул не беше убедителна още от началото на сезона. В първите си мачове мърсисайдци се измъкваха с голове в последните минути. Победите срещу Саутхямптън в Карабао къп, срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига и срещу Бърнли, Нюкасъл и Борнемут във Висшата лига бяха с голове след 85-тата минута. В английския елит мърсисайдци победиха и Арсенал. Тогава трябваше да видим изключително изпълнение от пряк свободен удар в 83-тата минута за победа на „червените“. Всъщност това са всички спечелени мачове на Ливърпул този сезон.

Ливърпул е в серия от 4 поредни загуби за пръв път от 2014 г.

Последва серия от 4 поредни загуби. Ливърпул падна от Кристъл Палас, Челси и Манчестър Юнайтед във Висшата лига. Записа и една загуба в Шампионската лига – като гост на Галатасарай. Подобна криза не е имало над 10 години в Ливърпул, като последната такава серия беше в периода от 1 до 23 ноември 2014 г. Тогава начело на отбора беше Брендън Роджърс, който бе уволнен през октомври 2015 г. Преди почти 11 години Ливърпул пак загуби 4 поредни мача – от Нюкасъл, Челси и Кристъл Палас във Висшата лига и от Реал Мадрид в Шампионската лига.

