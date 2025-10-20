Войната в Украйна:

Кризата в Ливърпул се задълбочава: такива резултати не е имало от над 10 години

20 октомври 2025, 00:31 часа 327 прочитания 0 коментара
Кризата в Ливърпул се задълбочава: такива резултати не е имало от над 10 години

Кризата в Ливърпул се задълбочи още повече след загубата от Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“. Мачът беше от осмия кръг на Висшата лига и мърсисайдци претърпяха поражение с 1:2 от големия си съперник. Брайън Мбемо откри още във втората минута. Коди Гакпо изравни в 78-мата, но пропуски на нидерландеца и на звездата Салах дадоха възможност на Ман Юнайтед да спечели. Хари Магуайър вкара фаталното за Ливърпул попадение с глава в 84-тата минута.

Ливърпул се клатеше още от началото на сезона

Играта на Ливърпул не беше убедителна още от началото на сезона. В първите си мачове мърсисайдци се измъкваха с голове в последните минути. Победите срещу Саутхямптън в Карабао къп, срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига и срещу Бърнли, Нюкасъл и Борнемут във Висшата лига бяха с голове след 85-тата минута. В английския елит мърсисайдци победиха и Арсенал. Тогава трябваше да видим изключително изпълнение от пряк свободен удар в 83-тата минута за победа на „червените“. Всъщност това са всички спечелени мачове на Ливърпул този сезон.

Още: От посмешище до герой: Хари Магуайър обра овациите, след като спечели дербито с Ливърпул (ВИДЕО)

Ливърпул

Ливърпул е в серия от 4 поредни загуби за пръв път от 2014 г.

Последва серия от 4 поредни загуби. Ливърпул падна от Кристъл Палас, Челси и Манчестър Юнайтед във Висшата лига. Записа и една загуба в Шампионската лига – като гост на Галатасарай. Подобна криза не е имало над 10 години в Ливърпул, като последната такава серия беше в периода от 1 до 23 ноември 2014 г. Тогава начело на отбора беше Брендън Роджърс, който бе уволнен през октомври 2015 г. Преди почти 11 години Ливърпул пак загуби 4 поредни мача – от Нюкасъл, Челси и Кристъл Палас във Висшата лига и от Реал Мадрид в Шампионската лига.

Още: Слот тотално промени мнението си за играч, който всички отписваха от Ливърпул

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Брендън Роджърс

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Ливърпул Манчестър Юнайтед Висша лига Брендън Роджърс
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес