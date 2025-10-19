Симулатор на шизофрения: Ако сте по-чувствителни, не гледайте това ВИДЕО

Шизофренията е психично разстройство, което променя начина, по който мислите, чувствате и действате. Тя може да предизвика заблуди, халюцинации и дезорганизирано мислене. Въпреки че няма лек, терапията с медикаменти и може да помогне за овладяване на симптомите. Непрекъснатите грижи и подкрепа са от съществено значение. Шизофренията е психично заболяване, което засяга начина, по който мислите, чувствате и се държите. Тя може да затрудни разграничаването между реалното и нереалното и увеличава риска от самоубийство неколкократно. Това състояние засяга приблизително 1 на 300 души в световен мащаб.

Шизофренията може да доведе до подозрителност, параноя или страх, занемаряване на външния вид, депресия и тревожност, както и употреба на пристрастяващи вещества в опит да се облекчат симптомите.

Какво преживяват болните от шизофрения

Хората, които не страдат от това заболяване, няма как да си представят какво преживяват болните от шизофрения. Може да прочетем или да се опитаме да "навържем" симптомите, за да сглобим някаква картинка, но тя няма да се доближи особено до реалността.

В онлайн пространството обаче вече има клипове, създадени от хора с шизофрения, в които те се опитват максимално ясно и правдиво да пресъздадат онова, с което живеят и с което трябва да се справят всеки ден.

What are your thoughts on this

pic.twitter.com/gDV15UVjRb — Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 16, 2025

Някои клипове ни запознават с чисто звуковата част от заболяването - чуването на гласове.

Има и видеа, които демонстрират не само звуците, но и някои визуални аспекти, които са част от болестта, но здравите хора няма как да познават.

Важно е да знаем какви са симптомите на шизофренията и как да ги разпознаваме, а следващото видео е определяно като твърде реалистично и не е препоръчително за по-чувствителни зрители.

Симптоми на шизофрения

Снимка: iStock

Блуждаещи мисли: Вярване в неща, които не са верни, дори при наличието на ясни доказателства (като мисълта, че някой контролира действията ви)

Халюцинации: Усещане за неща, които всъщност не съществуват (като чуване на гласове, виждане на хора или усещане, че нещо ви докосва, когато всъщност няма нищо)

Дезорганизирана реч: затруднения при организиране на мислите си, докато говорите, което затруднява поддържането на темата или разбирането ви

Дезорганизирано или кататонично поведение: движите се или действате по начин, който другите може да не очакват (като прекалено много се смеете, правите повтарящи се движения или стоите много неподвижно)

Негативни симптоми: намалена способност да функционирате (като показвате малко емоции, говорите с монотонен тон или губите мотивация да общувате или да се наслаждавате на дейности)

Причини за шизофрения

Причината за шизофренията не е известна. Експертите смятат, че тя може да възникне по различни причини, като например:

Химически дисбаланс на невротрансмитерите (допамин и глутамат), използвани за комуникация между клетките в мозъка

на невротрансмитерите (допамин и глутамат), използвани за комуникация между клетките в мозъка Проблеми в развитието на мозъка преди раждането

Загуба на връзка между различни области на мозъка

Генетика: биологичен родител или брат/сестра, които също страдат от същото заболяване

биологичен родител или брат/сестра, които също страдат от същото заболяване Фактори на околната среда: излагане на вируси или недохранване преди раждането

излагане на вируси или недохранване преди раждането Употреба на вещества: употреба на определени вещества през тийнейджърските години и в ранна зряла възраст, особено в по-ранна възраст или при по-честа употреба

