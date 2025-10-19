Тежки щети: Удареният с дрон завод в Русия спря преработката на газ от Казахстан

Атаката с безпилотен летателен апарат (БПЛА) на 19 октомври е предизвикала аварийна ситуация в Оренбургския газопреработвателен завод в Русия и това наложи временно да бъде преустановено приемането на природен газ от казахстанското находище Карачаганак, съобщи Министерството на енергетиката на Казахстан в своя канал в Телеграм. Казхстанската страна е била уведомена за аварията в завода в Оренбург от руската компания "Газпром".

Министерството на енергетиката на Казахстан, допълва че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения.

Руската страна все още не е предоставила информация за характера на щетите и сроковете за възстановяване на дейността на завода, се посочва още в съобщението от властите в Астана.

Оценка на щетите

Въпросите, свързани с преработката на карачаганакския газ и евентуалното отражение върху нефтодобива (в находището също се добива и петрол), се обсъждат в момента съвместно с операторите и добивните компании. Оценка на потенциалните загуби и последващи действия ще бъдат съобщени допълнително.

Министерството на енергетиката на Казахстан заяви, че поддържа постоянна комуникация с руската страна и операторите на находището, като следи ситуацията отблизо.

По -рано днес областният губернатор на Оренбургска област на Русия Евгений Солнцев съобщи, че украински дронове са причинили пожар в един от цеховете на завода.

Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм“, че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден.