Почина момчето, намушкано в столичен мол

15-годишното момче, което беше намушкано с нож в мол в София, е починало. Тъжната новина беше потвърдена от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", където лекарите часове наред се бориха за живота му, предаде БТВ.

Фаталният инцидент

Трагедията се разигра в неделя вечерта, около 19:30 часа, в търговски център на бул. "Александър Стамболийски". Според първоначалната информация, на третия етаж на мола, в зоната с ресторанти, е избухнал скандал между две младежки компании. Словесният спор бързо ескалирал във физическа саморазправа, по време на която 15-годишното момче е получило прободна рана с нож.

Борбата за живот

Веднага след инцидента пострадалият е бил откаран в "Пирогов". От Спешна помощ уточниха, че техен екип е пристигнал на мястото на четвъртата минута след получаване на сигнала, но близки на момчето вече са го били транспортирали към болницата.

При постъпването му в лечебното заведение, състоянието му е било изключително тежко. Лекарите в детската противошокова зала са предприели незабавни реанимационни действия. Въпреки всички положени усилия, момчето е починало от раните си.

Разследването

Извършителят на тежкото престъпление се издирва. Полицията е започнала мащабно разследване, като на мястото на инцидента е извършен оглед, разпитват се свидетели и се преглеждат записи от охранителните камери в търговския център.

Случаят предизвика остра обществена реакция и повдигна отново въпроса за агресията сред младежите и сигурността на обществени места.

