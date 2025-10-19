Войната в Украйна:

Обир в Лувъра: Откраднаха бижутата на Наполеон (ВИДЕО)

Обир в Лувъра. Бижутата на Наполеон са откраднати посред бял ден, информираха социалните медии. Музеят Лувър в Париж беше евакуиран и затворен днес, след като дързък обир шокира както посетителите, така и официалните лица. Още: Защо непобедимият Наполеон се проваля в Египет?

Какво е откраднато?

Според френските медии:

  • Девет исторически бижута, за които се твърди, че са свързани с Наполеон и Жозефин, са били откраднати - включително тиари и брошки; 
  • Бандата е влязла през сервизна зона близо до Сена и е избягала със скутери към магистрала A6; 
  • Операцията е била „високо организирана“, без съобщения за пострадали.

Министърът на културата на Франция потвърди обира. Музеят остава затворен и полицията разследва. Все още не е ясно дали са засегнати други произведения на изкуството - включително Мона Лиза.

