Слаба избирателната активност на местните избори в Северна Македония

Малко над 20 процента (20,17 на сто) е избирателната активност към 13:00 часа местно време (14:00 бълг. вр.) на местните избори, които днес се провеждат в Република Северна Македония, съобщиха от Държавната избирателна комисия. Това е малко по-малка активност в сравнение с тази на изборите за местна власт в страната през 2021 г. Най-висока е избирателната активност в община Чашка (40,74 процента), следвана от тази в Новаци (36,52), Вевчани (33,76) и Крушево (33,88).

В Скопие

В Скопие, където, освен за кмет и градски съвет, се гласува и за кметове и общински съвети на 10-те общини в рамките на града, избирателната активност е 20,07 процента.

Още: Северна Македония провежда местни избори

Изборният ден, в който гражданите избират кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, преминава спокойно и без големи смущения в процеса на гласуване, съобщиха от МВР и прокуратурата в страната.

Според съобщението на МВР има регистрирани няколко сигнала за агитация по време на гласуване на няколко места, но след предприети мерки твърденията за такива действия не са били потвърдени.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започна в 7:00 ч. (8:00 ч. бг. време) и продължава до 19:00 ч. (20:00 ч. бг. време). Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

Още: Агитация на чист български: Македонска медия възмутена от македонски политик

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.