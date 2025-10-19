Войната в Украйна:

Слаба избирателната активност на местните избори в Северна Македония

19 октомври 2025, 16:48 часа 372 прочитания 0 коментара
Слаба избирателната активност на местните избори в Северна Македония

Малко над 20 процента (20,17 на сто) е избирателната активност към 13:00 часа местно време (14:00 бълг. вр.) на местните избори, които днес се провеждат в Република Северна Македония, съобщиха от Държавната избирателна комисия. Това е малко по-малка активност в сравнение с тази на изборите за местна власт в страната през 2021 г. Най-висока е избирателната активност в община Чашка (40,74 процента), следвана от тази в Новаци (36,52), Вевчани (33,76) и Крушево (33,88).

В Скопие

В Скопие, където, освен за кмет и градски съвет, се гласува и за кметове и общински съвети на 10-те общини в рамките на града, избирателната активност е 20,07 процента.

Още: Северна Македония провежда местни избори

Изборният ден, в който гражданите избират кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, преминава спокойно и без големи смущения в процеса на гласуване, съобщиха от МВР и прокуратурата в страната.

Според съобщението на МВР има регистрирани няколко сигнала за агитация по време на гласуване на няколко места, но след предприети мерки твърденията за такива действия не са били потвърдени.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започна в 7:00 ч. (8:00 ч. бг. време) и продължава до 19:00 ч. (20:00 ч. бг. време). Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Агитация на чист български: Македонска медия възмутена от македонски политик

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Скопие избори Република Северна Македония Северна Македония
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес