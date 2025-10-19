Украйна дава на Путин земя за мир: Тръмп и Зеленски с различни отговори на този въпрос (ВИДЕО)

Усетихте ли дали Путин би се съгласил да спре тази война без да взема значителна част от украинската земя? Въпросът беше зададен от Fox News на американския президент Доналд Тръмп. Отговорът – Путин ще вземе нещо, защото руснаците са воювали, а руският президент имал "много земя". И още нещо важно – САЩ не можели да дадат всичките си оръжия на Украйна т.е. явен знак от страна на американския президент, че няма да даде дори като част от оръжейна сделка ракети "Томахоук" на украинците:

Trump said in a Fox News interview days ago that Putin will take some territory since he's already conquered areas, comparing it to US interventions under Bush. Trump added the US cannot give all its weapons to Ukraine without endangering America. pic.twitter.com/qQbxqWTg4Z — WarTranslated (@wartranslated) October 19, 2025

Задочният отговор на Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,3 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп - Още: С това темпо на руските войски на Путин ще му трябват 103 години, за да завземе цяла Украйна

I do not understand why the leader of the largest country on Earth needs a few more kilometers. This war is not about land, but about our independence, Zelensky said about Putin. pic.twitter.com/Iqu3R1CSzN — WarTranslated (@wartranslated) October 19, 2025

We are not losing the war, and Putin will not win. His army is now in a weak position. They may have occupied one percent of our land, but they lost 1.3 million people, Zelensky said.



Putin fears only his own society and wants to be president until his death, so he is counting… pic.twitter.com/zYsPThbXpN — WarTranslated (@wartranslated) October 19, 2025

В редовното си вечерно видеобръщение Зеленски добави – Украйна работи с лидерите на своите съюзници за обща позиция в бъдещите мирни преговори, като изрочно подчерта, че става въпрос за съвместна работа с Европа, а не САЩ. "Нищо няма да дадем даром на агресора. Няма да забравим нищо. Ясно виждаме, че Русия е дългосрочна заплаха. Затова в Европа се нуждаем от дългосрочно сътрудничество и осезаеми резултати", бяха точните му думи:

Припомняме, че най-новата спекулация на тема войната в Украйна, в The Washington Post, е следната – на 16 октомври Путин е изразил готовност в телефонния разговор с Тръмп да отстъпи от Запорожка и Херсонска област, но Украйна трябва да предаде изцяло Донецка област на руснаците. Точно там обаче са най-силните защитни линии на украинците и областта е ключова като терен според редица военни експерти – след това теренът е много по-благоприятен за настъпления, включително в Днепропетровска, Харковска и Киевска област - Още: Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР – ВИДЕО)

Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти.