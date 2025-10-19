Войната в Украйна:

От посмешище до герой: Хари Магуайър обра овациите, след като спечели дербито с Ливърпул (ВИДЕО)

Днес Манчестър Юнайтед победи Ливърпул във Висшата лига за пръв път от 2016 г. насам. Брайън Мбемо откри резултата само след 62 секунди игра и „червените дяволи“ успяха да задържат аванса си почти до 80-тата минута. В 78-мата Коди Гакпо се разписа за 1:1, но вдъхновението на мърсисайдци не трая дълго. Само 6 минути по-късно Хари Магуайър отново се превърна в герой за Ман Юнайтед и вкара победното попадение, с което оформи крайното 1:2.

Хари Магуайър беше посмешището на Висшата лига

Централният защитник отнесе много критики и подигравки през първите си няколко сезона в Манчестър. Той беше привлечен от Лестър през 2019 г. за 87 милиона евро и стана най-скъпият защитник някога. До пристигането на Ерик тен Хаг в отбора Магуайър беше и капитан, но лентата бе дадена на Бруно Фернандеш. Англичанинът рядко играеше за Ман Юнайтед, но леко по леко възвърна формата си и вече повече от година се представя на добро ниво.

Хари Магуайър

За последната година Магуайър спаси Ман Юнайтед на няколко пъти

Той спаси „червените дяволи“ в някои много важни мачове миналата година. Пример са срещите с бившия му отбор Лестър за ФА къп и 1/4-финалния реванш срещу Лион в Лига Европа. И в двата случая Магуайър отбеляза победния гол и класира Ман Юнайтед за следващия етап на турнира. Днес бранителят отново донесе победата за манчестърци с гол с глава в 84-тата минута. След последния съдийски сигнал той даде интервю и получи наградата за играч на мача, а камерите го проследиха до съблекалнята на гостите и заснеха аплодисментите, с които съотборниците му го посрещнаха.

Николай Илиев
