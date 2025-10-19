Дуото Гюлер-Мбапе и глупав червен картон спасиха Реал Мадрид от издънка! "Кралете" са на върха в Ла Лига

Реал Мадрид постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на Хетафе в двубой от деветия кръг на Ла Лига. Единственото попадение в срещата реализира Килиан Мбапе в 77-ата минута. Французинът получи перфектно извеждащо подаване от появилия се от скамейката Арда Гюлер. 180 секунди преди гола току-що влезлият в игра Алан Ниом си изкара бърз и глупав червен картон за удар без топка. В 84-тата минута Алекс Санркис също пое предварително към съблекалнята заради втори жълт картон. "Лос меренгес" събраха 24 точки на върха в класирането - с 2 пред Барселона.

Реал Мадрид се спаси от издънка срещу Хетафе

Домакините стартираха смело срещата, което пък даде два шанса на Мбапе. Френският таран не успя да ги оползотвори. В средата на полувремето претенции за дузпа срещу Санкрис не бяха уважени. Момчетата на Шаби Алонсо трудно разбиваха защитния блок на Хетафе. Дори в 39-ата минута Куртоа трябваше да се намесва при шут на Санкрис. Едва в края на полувремето Алаба тества Давид Сория, който се справи. При добавката Валверде също не сполучи.

🤍⭐️ 11 consecutive games scoring for Kylian Mbappé, again crucial today vs Getafe!



Assist delivered by Arda Güler, it’s the duo again. pic.twitter.com/KDUBOuCVA4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2025

След почивката "кралете" вдигнаха темпото. Вини Жуниор се появи от скамейката и значително раздвижи играта на "белия балет" в предни позиции. Изстрел на Килиан Мбапе от пряк свободен удар премина на сантиметри от целта. Малко по-късно току-що влезлият в игра Ниом си изкара глупав червен картон и остави домакините с десет души на терена.

Реал се възползва мигновено. Страхотен пас на Гюлер намери Мбапе, който овладя и без да се бави прониза противниковия страж. В 84-тата минута Санкрис получи втори жълт картон, като направи задачата на Хетафе още по-трудна, защото тимът остана с двама души по-малко. В добавеното време Куртоа буквално спаси трите точки, излизайки навреме в критичен момент.

