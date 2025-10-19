Колапс в Руските железници: Съкращения и задължителен неплатен отпуск

Руските държавни железници са пред тотален икономически колапс. Главният изпълнителен директор на дружеството Олег Белозеров е наредил на своите заместници и ръководители на отдели да подготвят предложения за съкращаване на персонала, структурни промени и промени в графика – това трябва да стане до 1 ноември, съобщава РБК. Основната идея е в железниците да работят толкова хора, колкото трябват предвид обема на работа – а той драстично пада заради задънената улица, в която руският диктатор Владимир Путин вкара руската икономика с решението си да нападне Украйна.

Още: Заради войната: Руските железници са в катастрофална ситуация

През 2024 година нетната печалба на Руските железници се е свила 9 пъти – от 118,3 млрд. рубли през 2023 година до 13,9 млрд. рубли. Чудовищната тенденция надолу продължава и през тази година – през първото полугодие на 2025 година нетната печалба на дружеството вече е 2,7 млрд. рубли т.е. 95% спад спрямо резултата от 2024 година. През първите 8 месеца на 2025 г. товаренето на въглища е спаднало с 3,6% на годишна база, до обем от 213,8 милиона тона, достигайки десетгодишно дъно през юли.

През август, 2025 година, ръководството на дружеството съкрати работната седмица на фона на намаляващия товарен трафик. До края на годината служителите на централния офис и отделите ще ползват два дни неплатен отпуск на месец. А в новите изисквания, които ще бъдат оформени окончателно до 1 ноември, едно от първите е да има ограничения за наемане на нови служители.

Още: Руската въгледобивна промишленост е изправена пред най-тежката си криза от 30 години

Източник: РБК