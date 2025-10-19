Дори Казийски не успя да спре устрема на Левски! "Сините" завоюваха Суперкупата на България по волейбол

Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) и спечели Суперкупата на България. В редиците на пловдивчани бе суперзвездата Матей Казийски, но и това не помогна на тима. "Сините" заслужиха за трети пореден път трофея. Над всички в мача блесна Гордън Люцканов, който завърши с 24 точки за столичани - 22 от атака, един ас и една успешна блокада.

Трета поредна Суперкупа за Левски!

Тодор Скримов добави 19 точки, а Юлиан Вайциг - 14. За Локомотив Матей Казийски реализира 21 точки, докато капитанът Тодор Вълчев се отчете със 17. За Казийски това бе вторият и последен сблъсък с екипа на Локомотив, защото напуска в посока Халкбанк Анкара, където ще се подвизава под ръководството на Радостин Стойчев.

Началото на мача бе за Локомотив, който поведе с 3:1, но Левски бързо направи обрат. Пловдивчани изравниха при 13:13. След това започна дебнене. Момчетата на Найденов първи стигнаха до геймбол при 24:23, а Николай Желязков взе тайм-аут. От Локо Авия пропуснаха три възможности да затворят частта. Матей Казийски обаче успя при четвъртата, като стреля по блока и в аут за 28:26.

Вторият гейм също премина изключително оспорвано, като нито един от двата тима не си осигури по-голям аванс от две точки. "Сините" все пак спечелиха частта от втора възможност чрез Гордън Люцканов, който проби блокада на гостите за 25:23. В третия гейм пловдивчани взеха първи сериозен аванс при 17:13, което доведе до прекъсване на Николай Желязков. Последва хикс при 18:18. Блокади на Гоцев дадоха аванс на столичани. Тодор Скримов заби през центъра за 24:21, а Люцканов реализира и последната точка - 25:21.

Импулсът в играта на Левски продължи и в следващата част. В нея тимът на Желязков доминираше през цялото време. Мачът завърши с удар на Ивайло Дамянов в мрежата от сервис, което донесе радостта на домакините.

