Две недоносени бебета умряха: Причината са диспенсъри за бебешки шишета

18 август 2025, 14:20 часа
Две недоносени бебета умряха: Причината са диспенсъри за бебешки шишета

Националната агенция за борба с корупцията (NAS) продължава разследването си за произхода на бактерията, причинила смъртта на две недоносени бебета миналата седмица в интензивното отделение за новородени на болницата в италианския град Болцано, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Доколкото е известно, положителният резултат е открит в дюзата и дозатора на сапуна, използван за измиване на биберони и шишета. В момента изследователите проучват няколко хипотези и е необходимо да се изчака приключването на анализа, за да се разрешат евентуални съмнения.

Междувременно съсотянието на останалите 10 недоносени бебета в болницата, остава стабилно. Акушерското отделение, както и всички останали отделения и служби в болницата в Болцано, „не са засегнати от тази конкретна ситуация и работят редовно и с пълен капацитет“, уточняват от лечебното заведение. ОЩЕ: Заради парче сувлаки: Момиченце на година и половина се задави до смърт (ВИДЕО)

Предписанията на властите

Да се спре употребата на специфичен, потенциално замърсен препарат за миене на съдове във всички болници в провинция Болцано. Директивата беше издадена от Генералното ръководство на здравната служба на Южен Тирол след смъртта на бебетата.

Решението е взето, според изявление на Asdaa, „по указания на съдебните органи, чрез NAS, като предпазна мярка и в очакване на по-нататъшно разследване“. ОЩЕ: След падане от люлка: Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, медицинският хелекоптер в помощ

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
