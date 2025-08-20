Войната в Украйна:

След "Исус ту-ту": Борисов търси сянка на митрополит Николай (ВИДЕО)

20 август 2025, 12:30 часа 212 прочитания 0 коментара

След като около Великден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов произведе фразата – „Ту-туу“ за Възкресението на Исус Христос и тя се превърна в свооберзен шеговит поздрав за празника: „Исус ту-ту– Воистина ту-ту“ - днес той се погрижи за сянката на пловдивския митрополит Николай. Двамата проведоха инспекция на бъдещия храм "Св. цар Борис" в пловдивския район "Тракия", който в момента е в напреднал строеж.

Загрижеността на лидера на ГЕРБ към дядо Николай дойде по време на изявление Борисов. Той видя, че владиката е на слънце и се дръпна назад, приканвайки го да споделят сянката: "Владико, ако искаш на сенка малко, така да..".

Борисов превежда на богоугоден език на правителството

Митрополит Николай не пропусна да похвали Бойко Борисов и го определи като добър държавник, който е осъзнал значението на светата православна вяра и църква. 

"Вие никога не сте се страхувал да помогнете в делото на светата българска православна църква", каза митрополит Николай. 

"Без Господа нищо не можем да направим", отвърна Борисов и каза, че ще преведе на богоугоден език на правителството колко е важно този храм да бъде достроен за миряните в Пловдив. 

"Забранил съм да броят в ГЕРБ колко нови църкви, манастири и обновления са направени през нашите мандати, но мога да направя, че са стотици", коментира още лидерът на ГЕРБ. 

От своя страна митрополитът отвърна: "Бог вижда". ОЩЕ: Цинизъм: Борисов богохулства и представи възкресението на Исус като виц за дупки и "ту-тууу" (ВИДЕО)

 

 

 

 

Деница Китанова
