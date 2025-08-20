15-кратен шампион на Израел си хареса крило на Левски

Един от грандовете на израелския футбол си хареса крило на Левски. Става въпрос за 15-кратния шампион на страната Макаби Хайфа, който проявява сериозен интерес към 26-годишния бразилец в състава на Хулио Веласкес – Евертон Бала. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите ръководството на „зелените“ е набелязало кариоката по време на двубоите на „сините“ с Апоел Беер Шева от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Макаби Хайфа иска Евертон Бала

Левски обаче трудно ще продаде Евертон Бала точно в този момент. Причината е, че ръководството на клуба е замразило всички преговори за трансфери, докато отборът участва в Европа. Както е известно, утре „сините“ посрещат АЗ Алкмаар в първи мач от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е насрочен за 21:00 часа и ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Реваншът между двата тима ще се проведе следващата седмица в Нидерландия.

Представянето на Бала в Левски

Евертон Бала пристигна в Левски в края на февруари 2024 година под наем от бразилския Мирасол. В договора между двата тима бе записана и клауза за откупуването му. Крилото бързо се адаптира към българския футбол и през есента на сезон 2024/25 бе един от основните играчи в състава на тогавашния треньор Станислав Генчев. Наставникът обаче бе категоричен, че Левски не трябва да взима Бала за постоянно, а впоследствие това му изяде главата.

Все пак бразилецът бе откупен от „сините“ в средата на януари 2025-та срещу 200 евро. До момента Евертон Бала има на сметката си общо 61 мача за Левски във всички турнири, в които е реализирал осем попадения и е направил 10 асистенции. Той има договор с клуба до лятото на 2027-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 1,2 милиона евро.

