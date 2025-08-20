Войната в Украйна:

15-кратен шампион на Израел си хареса крило на Левски

20 август 2025, 12:24 часа 514 прочитания 0 коментара
15-кратен шампион на Израел си хареса крило на Левски

Един от грандовете на израелския футбол си хареса крило на Левски. Става въпрос за 15-кратния шампион на страната Макаби Хайфа, който проявява сериозен интерес към 26-годишния бразилец в състава на Хулио Веласкес – Евертон Бала. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите ръководството на „зелените“ е набелязало кариоката по време на двубоите на „сините“ с Апоел Беер Шева от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Макаби Хайфа иска Евертон Бала

Левски обаче трудно ще продаде Евертон Бала точно в този момент. Причината е, че ръководството на клуба е замразило всички преговори за трансфери, докато отборът участва в Европа. Както е известно, утре „сините“ посрещат АЗ Алкмаар в първи мач от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е насрочен за 21:00 часа и ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Реваншът между двата тима ще се проведе следващата седмица в Нидерландия.

Евертон Бала

Представянето на Бала в Левски

Евертон Бала пристигна в Левски в края на февруари 2024 година под наем от бразилския Мирасол. В договора между двата тима бе записана и клауза за откупуването му. Крилото бързо се адаптира към българския футбол и през есента на сезон 2024/25 бе един от основните играчи в състава на тогавашния треньор Станислав Генчев. Наставникът обаче бе категоричен, че Левски не трябва да взима Бала за постоянно, а впоследствие това му изяде главата.

Все пак бразилецът бе откупен от „сините“ в средата на януари 2025-та срещу 200 евро. До момента Евертон Бала има на сметката си общо 61 мача за Левски във всички турнири, в които е реализирал осем попадения и е направил 10 асистенции. Той има договор с клуба до лятото на 2027-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 1,2 милиона евро.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Новото попълнение на Левски пристига контузен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Макаби (Хайфа) Евертон Бала
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес