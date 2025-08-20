Войната в Украйна:

Жега ще мъчи този град. Времето утре - 21 август 2025 г.

20 август 2025, 12:22 часа 469 прочитания 0 коментара
Жега ще мъчи този град. Времето утре - 21 август 2025 г.

На 21 август 2025 г. ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°. Най-топло ще бъде във Видин. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца, гласи прогнозата за времето

Седмична прогноза за времето от 18 до 24 август 2025 г.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.

Месечна прогноза за времето за август 2025 г.

Топла морска вода

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Слънцето в София ще изгрее в 6 ч. и 40 мин. и ще залязе в 20 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 39 мин.

Още: В социалните мрежи се питат защо тъмни ивици прорязаха залеза над Северозападна България? (СНИМКИ)

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock  

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес