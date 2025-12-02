Един милион доброволци в украинската армия: Все по-актуална тема в Украйна

Един милион украински мъже са готови да се присъединят към армията, като всеки втори иска действително бойно участие, а не роля в тила. Това показват обобщените резултати от социално проучване и математическо моделиране, проведени съответно от агенцията за набиране на персонал Lobby X и от редакционния екип на Texty.org. Но има едно "но" - втората вълна от доброволци е възможна само ако се проведе отлаганата военна реформа. Цифрите показват, че в Украйна ще се намери кой да замени изтощените военни, но това ще изисква системни промени в мобилизацията, обучението и самата военна служба - това се посочва в материал на zn.ua.

Проблемът е, че обществото не изразява публично исканията си, а правителството бави реформите. Колкото по-дълго се бави реформата в армията, толкова по-дълго Украйна ще бъде без втора вълна от доброволци, които постепенно да заменят изтощения личен състав във въоръжените сили.

Какви са резултатите от двете горепосочени проучвания?

Социологическото изследване е направено сред мъже на възраст 25-54 години, живеещи в Украйна. Математическият модел пък обхваща мъже в мобилизационна възраст, които нямат основателни причини да избягват военна служба.

Готовност за служба

На въпрос "Готови ли сте теоретично да се присъедините към армията?", отговорите на респондентите са както следва:

Да, но при определени условия – 24%;

Гражданската служба е по-полезна за победата – 21%;

Не, не съм готов – 17%;

Ако получа повиквателна, тогава да – 16%;

Негоден съм – 9%;

Няма да бъда полезен – 6%;

Да, планирам го – 4%;

Да, вече работя по въпроса – 3%.

Тези, които са изразили желание да служат (общо 47% от анкетираните), е трябвало да отговорят и на въпрос: "Готови ли сте теоретично да служите в бойна роля?". Повече от половината (52%) са отговорили с "да", 36% са казали, че не знаят и само 12% от анкетираните са отговорили с "не". Тоест, според проучването всеки втори украинец, желаещ да се присъедини към армията, е готов да го направи директно на бойни позиции.

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Следващият въпрос е бил зададен на респонденти, които или изобщо не желаят да служат, или ще го направят, но при определени условия - общо 68% от респондентите. "Какви условия биха могли да повлияят на решението ви да се присъедините към Силите за отбрана?". Тук отговорите са разпределени така:

Реформа в армията и модернизация - 48%;

Правителствени реформи - 42%;

Увереност, че службата ще бъде полезна за победата - 40%;

Ако гражданската ми дейност вече не е полезна за победата - 28%;

Значително увеличение на подкрепата от съюзниците - 27%;

Нищо не може да ми повлияе - 22%;

Значително увеличение на военните заплати - 19%;

Влизане на съюзническите сили във войната - 13%;

Друго - 8%;

Големи победи на украинските въоръжени сили и освобождаване на територии - 5%.

Оттук следва, че обществото най-много иска реформи в армията и ако такава се направи, това ще е силен мотивационен фактор, пише изданието.

Какъв е мобилизационният резерв в Украйна: математическо моделиране

За да се определи броят на мъжете, които могат да бъдат призовани за служба, от общия мобилизационен резерв на мъжете на възраст 18–59 години се вадят категориите, които не подлежат на мобилизация, като например студенти, настойници, избягали в чужбина и др.

Тъй като броят на тези категории не е съвсем точно известен, е използван метод на математическо моделиране за изчисляване на приблизителен мобилизационен резерв, дори въз основа на ненадеждни данни. За изчисленията са използвани диапазони от стойности. Например, общият брой на мъжете в Украйна е 9–11 милиона, от които 300–600 000 са избягали в чужбина. Резултатът не е точна цифра, а разпределение на вероятностите.

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Моделът Squiggle работи чрез многократно симулиране на ситуация, сравнявайки всички възможни данни за различните категории. Всеки път се генерират различни стойности, които в крайна сметка се разпределят като крива. По този начин, като се вземат предвид възможните диапазони за броя на мъжете и броят на категориите, не подлежащи на мобилизация, математическият модел е дал следните стойности:

Много е малко вероятно мобилизационният резерв в Украйна да е по-малък от 2,8 милиона;

Много е малко вероятно мобилизационният резерв да надхвърля 4,9 милиона.

Получава се средна стойност от 3,9 милиона души. Тоест, в 90% от случаите действителната стойност е 2,8–4,9 милиона мобилизационни резерви.

Колко ще е втората вълна доброволци сред този мобилизационен резерв

Като се пректират резултатите от проучването върху резултатите от математическото моделиране може да се предвиди потенциалният брой мъже в мобилизационна възраст, които доброволно ще се присъединят към армията, ако бъдат направени реформите.

Така стигаме до цифрата от 2,8 милиона доброволци - това е най-ниската стойност от общия мобилизационен резерв, получена след математическо моделиране.

Или според проучването:

68% са готови да се присъединят към армията при определени условия: 68% от 2,8 милиона = 1,9 милиона;

48% от тях са готови да се присъединят към армията, ако армията бъде реформирана: 48% от 1,9 милиона = 914 000;

52% от тях обмислят да служат директно на бойна позиция: 52% от 914 000 = 475 000.

ZN.ua обръща внимание, че според данни от отворени източници, приблизителната численост на Въоръжените сили на Украйна варира от 880 000 до 1 милион, което е приблизително равно на тези близо един милион мъже, желаещи доброволно да се включат в отбраната, ако бъдат направени реформи.