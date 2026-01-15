"Единствената държава в ЕС под чужда окупация": Разбираме Украйна

Ние разбираме най-добре Украйна. Това заяви президентът на Кипър Никос Христодулидис среща с европейски журналисти в Никозия. Той допълни, че Кипър е единствената държава в ЕС под чужда окупация.

Христодулидис коментира, че страната му се подготвя от 2 години за започналото в началото на януари Кипърско председателство на Съвета на ЕС.

Сред водещите задачи до края на юни кипърското председателство открои продължаването на подкрепата за Украйна.

Оптимизъм за председателството

"Имаме ясна прозападна ориентация. За разлика от първото председателство на Кипър през 2012 г. вече не сме държава с един-единствен проблем. Преди искахме намеса от ЕС винаги по въпроси, свързани с Турция. Това се промени", заяви Христодулидис.

Според него председателството на малка държава е предимство - "лесно е да оставим настрана въпросите от национално значение".

Христодулидис беше категоричен, че приемането на Кипър в ЕС през 2004 г. е най-важното събитие за страната от 1960 г. и основаването на републиката, предаде БТА.

Той е на мнение, че за първи път от 2011 г. Кипър се е върнал в категория "А" на всички международни рейтингови агенции.

"През 2023 г. по време на президентската предизборна кампания основната тема беше миграцията. Днес този въпрос не стои пред нашата страна", заяви президентът. По думите му Кипър отчита над 80% спад в пристигащите незаконни мигранти и над 60% повишение при връщанията на чужденците без право на престой.