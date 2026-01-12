"Хибридна атака": Кипър търси помощ от САЩ и Израел след скандално видео

Съмнително видео предизвика политическа криза в Кипър само ден след като страната пое председателството на ЕС, предаде гръцкото издание Kathimerini. Видеото се появи в четвъртък в социалната медийна платформа X. В него се твърди, че показва разговори с участието на висши политически и бизнес фигури и препратки към подозрително финансиране и инвестиции. Във видеото става въпрос за разговор, в който се обсъждат начини за финансиране на кампанията на президента Никос Христодулидес чрез пари в брой или дарения към фонд за социална подкрепа, управляван от първата дама Филипа Карсера.

Твърди се, че в него участват бившият министър на енергетиката Йоргос Лакотрипис, директорът на президентската канцелария Харалампос Хараламбус и изпълнителният директор на строителната компания Cyfield Group Йоргос Хрисокос.

Не било автентично

Кипърските власти казват, че автентичността му е в процес на разследване и предупреждават да не се правят заключения, докато текат съдебни и криминални разследвания. ОЩЕ: Видеото на "Емили": Политически скандал тресе Кипър (ВИДЕО)

Кипър иска помощ

Кипър поиска техническа помощ от Съединените щати, Израел, Обединеното кралство и Франция, докато властите разследват изтекъл видеоклип, който служители описват като възможна хибридна атака, включваща манипулиран аудиовизуален материал.

В събота заместник-говорител на правителството Янис Антониу заяви, че Кипър е бил предупреден месеци предварително от партньорите на ЕС в Брюксел за потенциални хибридни заплахи, преди предстоящото председателство на страната на Съвета на Европейския съюз.

Той описа видеото като смесица от автентични кадри, комбинирани с редактиран звук и изображения, позовавайки се на „сериозни индикации“ за злонамерена манипулация и организирана пропаганда, насочена към подкопаване на почтеността на президента.

Антониу призова за предпазливост, подчертавайки, че ситуацията трябва да се управлява внимателно, предвид ролята на Кипър като председател на Съвета на ЕС. Той нарече „жалко“, че някои са побързали да приемат съдържанието на видеото, преди разследванията да са приключили. ОЩЕ: Кипър поема председателството на Съвета на ЕС