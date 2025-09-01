Войната в Украйна:

"Една птичка пролет не прави", но ето къде учебната година започна само с един първокласник

01 септември 2025, 14:39 часа 266 прочитания 0 коментара
"Една птичка пролет не прави", но ето къде учебната година започна само с един първокласник

В македонското село Фурка учебната година започна само с една първокласничка - малката Антония. Тя е единственото новозаписано дете в районното училище „Кочо Рацин“ в това населено място. За нея 1 септември означаваше началото на училищния път, но и осъзнаването, че е буквално уникална в своето поколение, пише македонската медия meta.

В малките селски градове, където животът бавно, но сигурно замира, вече е съвсем нормално, поради малкия брой ученици, да се учат в комбинирани класове, в съвместни класове, които включват деца от първи до пети клас. Така Антония ще посещава занятия заедно със седемте си по-големи приятели от четвърти клас. Останалите три деца съставляват класа от втори и трети клас. Общо са 11 деца.

Децата от нейния обединен клас посрещнаха Антония днес с представление и песни, а тя, макар и малко срамежлива, се присъедини към тях.

„Ако обичаш работата, не е трудно да водиш смесен клас. Очаквам Антония да се впише добре с по-големите си приятели. Тя е комуникативна, посещавала е детска градина, малко е срамежлива, но вярвам, че бързо ще се впише в средата“, казва учителката в училището. ОЩЕ: "Армагедон" в училищата в Гърция: Ето за какво става въпрос

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
демография Република Северна Македония информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес