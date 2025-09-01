"Една птичка пролет не прави", но ето къде учебната година започна само с един първокласник

В македонското село Фурка учебната година започна само с една първокласничка - малката Антония. Тя е единственото новозаписано дете в районното училище „Кочо Рацин“ в това населено място. За нея 1 септември означаваше началото на училищния път, но и осъзнаването, че е буквално уникална в своето поколение, пише македонската медия meta.

В малките селски градове, където животът бавно, но сигурно замира, вече е съвсем нормално, поради малкия брой ученици, да се учат в комбинирани класове, в съвместни класове, които включват деца от първи до пети клас. Така Антония ще посещава занятия заедно със седемте си по-големи приятели от четвърти клас. Останалите три деца съставляват класа от втори и трети клас. Общо са 11 деца.

Децата от нейния обединен клас посрещнаха Антония днес с представление и песни, а тя, макар и малко срамежлива, се присъедини към тях.

„Ако обичаш работата, не е трудно да водиш смесен клас. Очаквам Антония да се впише добре с по-големите си приятели. Тя е комуникативна, посещавала е детска градина, малко е срамежлива, но вярвам, че бързо ще се впише в средата“, казва учителката в училището. ОЩЕ: "Армагедон" в училищата в Гърция: Ето за какво става въпрос