"Армагедон" в училищата в Гърция: Ето за какво става въпрос

Драматичният спад в броя на учениците доведе до затварянето на стотици училища в цяла Гърция, потвърждават данни на Министерството на образованието. Затварянията засягат училища в цялата страна, от села в планините и островите до големи градски центрове, включително Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Опитни служители на министерството описват ситуацията като „Армагедон“, обвинявайки за това „острия демографски проблем“.

Според данните, броят на учениците в началните и средните учебни заведения и професионалните училища се очаква да бъде приблизително 1 210 000 за учебната 2025-2026 година. Това е значителен спад с над 150 000 ученици спрямо 1 363 912 записани седем години по-рано, през 2018-2019 г. ОЩЕ: "Ще ти счупя лицето": Ученик заплаши учител в Гърция, заради телефон

За предстоящата учебна година 721 от 13 478 училища ще бъдат спрени, тъй като нямат необходимия брой ученици. Тази цифра непрекъснато се увеличава през последните години. Демографският проблем засяга предимно началното образование, което е причина за повечето спрени училища.

Затварянията не се ограничават само до селски или островни райони; 77 училища, 73 от които са детски градини, са преустановени в Атика за предстоящата учебна година. Затварянето на училище принуждава учениците да пътуват на по-дълги разстояния, особено в селските и отдалечени райони, до новото си училище. В някои части това може дори да означава пътуване до 80 километра на ден. ОЩЕ: Арест за ученици, забъркали се в интернет предизвикателство